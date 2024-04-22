رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" يقرر الاستقالة من جيش الاحتلال

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، أهارون حاليفا، قرر الاستقالة من جيش الاحتلال في أعقاب مسؤوليته عن الإخفاق في 7 أكتوبر 2023.

وأشار الإعلام العبري إلى أنّ "الاستقالة لن تكون فورية، ولكن يتوقع أن تحصل بعد عدة أسابيع".

وأوضحت أنّه في هذه الفترة سيطلب منه اختيار خلف له، وأيضاً لاستكمال تحقيقات أخرى في "أمان" حيث سيقوم حاليفا بتقديمها لرئيس الأركان قبل استقالته.

وكان رئيس قسم لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، عميت ساعر، قد أعلن منذ أيام، على نحو فوري، استقالته من منصبه، وذلك بعد أن تحمّل المسؤولية الكاملة عن الإخفاق الاستخباري في الـ7 من تشرين الأول أكتوبر.