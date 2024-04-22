بصاروخ أرض-جو.. الاحتلال يعترف بإسقاط المقاومة مسيرة خامسة جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله- ، مساء الأحد، أنّها أسقطت طائرةً مسيّرةً إسرائيليةً في أجواء منطقة العيشية، جنوبي البلاد.

وأوضح بيان المقاومة أنّ مجاهدي ‌‏المقاومة أسقطوا، عند الساعة 10:50 من مساء يوم الأحد، طائرة مسيرة معادية ‌‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان، ‏من نوع هيرمز 450.

ولاحقاً، أقرّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بسقوط طائرة بدون طيار تابعة للـ"جيش" الإسرائيلي داخل لبنان، بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أنّ صاروخاً من نوع أرض – جو أُطلق نحو طائرة غير مأهولة لسلاح الجو الإسرائيلي، كانت تحلق في أجواء لبنان، ونتيجة ذلك أُصيبت الطائرة وسقطت في الأراضي اللبنانية.

وأكّدت الصحيفة أنّ تحقيقاً يجري في الحادثة، مشيرةً إلى أنّ هذه الطائرة المسيّرة الإسرائيلية التي اسقطها حزب الله الليلة هي الخامسة التي ينجح باسقاطها منذ بداية الحرب

والشهر الفائت، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، إسقاط طائرة ‏مسيرة مسلحة للاحتلال، من نوع "هرمز 900"، فوق الأراضي اللبنانية.

من جهته، قال "جيش" الاحتلال إنهّ تم إطلاق صاروخ أرض - جو في اتجاه طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في الأجواء اللبنانية، أسفر عن إصابتها وسقوطها، مشيراً إلى أنّ الحادث قيد المراجعة.

وكانت المقاومة أعلنت أواخر شباط فبراير الفائت إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450، بصاروخ أرض جو، فوق منطقة إقليم التفاح، جنوبي لبنان.