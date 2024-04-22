الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في الضفة.. ويعترف بإصابة جندي في مخيم بلاطة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية واعتقلا عددا من المواطنين وسط اشتباكات مسلحة.

وأفادت مصادر ميدانية في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، بوقوع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.

في غضون ذلك، اعترف الاحتلال بإصابة جندي في مخيم بلاطة شرقي نابلس خلال مواجهات مع المقاومين.

وكانت قوة كبيرة من "جيش" الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة والجرافات العسكرية قد اقتحمت، فجر اليوم، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

وذكرت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال انتشرت بشكلٍ مكثف في شارع السوق في المخيم، وفي حارات: الطيراوية، والبيزو شرايعه، وحسام خضر، أبو عرب، إلى جانب حارة الحشاشين، حيث تم سماع أصوات اشتباك وأصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة بيت أمر شمال الخليل وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت العديد من أحياء البلدة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل ومصالح تجارية وتفتيشها وتوقيف مواطنين والاعتداء عليهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الأهالي.

وبحسب المصادر، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن، خالد أبو ماريا، واعتدت بالضرب على أفراد العائلة، وألحقت أضراراً بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش.

أما في مدينة الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد اقتحامها المدينة.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت "جبل جوهر" في المنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت المواطنين، عبد الكريم العجلوني، وإيهاب برقان، بعد مداهمة وتفتيش منزليهما.