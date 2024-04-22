شهداء وإصابات في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوبي قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 199 يوماً.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى منطقة المغراقة وسط القطاع.

واستهدف قصف مدفعي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية منطقة المواصي والمنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع.

ووسط القطاع، استشهد فلسطينيون وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شمالي مخيم النصيرات، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج.

هذا وأُصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34097 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.