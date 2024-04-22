المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ موقع "الضهيرة" التابع للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، اليوم الاثنين، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "الضهيرة" (قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان) بالأسلحة الصاروخية.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فقد دوّت صفّارات الإنذار في "عرب العرامشة" من جرّاء سقوط 3 صواريخ أُطلقت من لبنان.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مجاهديها، مبنيين يستخدمهما ‌جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابتهما.

كما أعلنت إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 450" في أجواء منطقة العيشية، جنوبي البلاد.

وأقرّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بسقوط طائرة بدون طيار تابعة للـ"جيش" الإسرائيلي داخل لبنان، بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو.