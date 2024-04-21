انطلاق مسيرة المستوطنين مع "قرابين الفصح" باتجاه القدس والأقصى

فلسطين اليوم

انطلق صباح اليوم الأحد، المستوطنون مع قرابين "ماعز، جدي"، باتجاه مدينة القدس، تحضيرا لتجميع القرابين في أقرب نقطة للأقصى،في محاولة لذبحها داخله، عشية عيد الفصح اليهودي.

وتقدمت جماعات الهيكل المزعوم الأيام الماضية من الشرطة الاسرائيلية بطلب رسمي بالسماح للمستوطنين بالدخول الى الأقصى وذبحالقرابين داخله.

وحسب المعتقدات الخاصة بجماعات الهيكل، فإن اليوم وغدا هي "أيام لذبح القرابين"، خاصة يوم غد وهو يوم "الإبكار"

وعممت "إدارة جبل الهيكل" دعواتها عبر منصات التواصل والمواقع المختلفة، وطالبت من أنصارها التجمع عند باب المغاربة الساعة 10:30 ليلاً يوم الإثنين 22-4-2024 للمطالبة بالسماح لهم باقتحام الأقصى في منتصف تلك الليلة لتقديم قرابين الفصح داخل المسجد.

وطالبت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم من المستوطنين بدعواتها تحت عنوان "طارئ.. الذهاب الى القدس"، لكل من يملك قربان "نعجةالفصح" أن يحضرها للقدس والبلدة القديمة، ويستعد لإدخالها للأقصى بعد منتصف الليل.

كما عرضت جماعات الهيكل جوائز مالية للمستوطنين الذين سيقومون بالمحاولة أو ينجحون بذبح القرابين تتراوح بين 700 شيكل /50 ألفشيكل"حسب مكان الذبح"