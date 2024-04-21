خوفاً من قذائف "الهاون".. الاحتلال يحيط الشارع الذي شقه وسط قطاع غزة بالسواتر

فلسطين اليوم

أكد مصدر ميداني في قطاع غزة لوسيلة إعلام عربية، أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أقام سواتر خرسانية على جانبي الشارع الجديدالذي شقّه وسط القطاع.

وتأتي إقامة السواتر بعد استهداف المقاومة للجنود والآليات المتواجدة على الشارع المذكور، خلال الأسبوعين الأخيرين، بقذائف "الهاون"،وتهدف إلى تأمين الحماية لتجمعات الجنود على طول الشارع الممتد من الحدود الشرقية لمدينة غزة، وصولاً إلى شارع الرشيد غرب المدينة.

كما أفاد المصدر أنّ الاحتلال يسعى إلى زيادة مساحة التأمين على جانبَي الشارع، من خلال القصف المدفعي المتواصل، وتحليق طيرانالاستطلاع على مدار الساعة.

ويشمل القصف المدفعي أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين من الجهة الشمالية للشارع، وبلدة المغراقة ومدينة الزهراءوالأطراف الشمالية لمخيّمَي البريج والنصيرات من جهته الجنوبية.

وبحسب المصدر، تصل مساحة التأمين إلى 3 كلم تقريباً على جانبي الشارع.