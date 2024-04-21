إعلام إسرائيلي: مخاوف من اشتعال الضفة الغربية بعد عملية نور شمس

فلسطين اليوم

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مخاوف من اشتعال الضفة الغربية بعد عملية نور شمس، وإعلان تنظيم فتح التصعيد مع"إسرائيل".

وذكر موقع "i24news"، أنّ منظمة فتح أعلنت في الضفة الغربية، إضراباً عاماً اليوم يشمل كافة المدن، وانضمت نقابة المعلمينالفلسطينيين في السلطة الفلسطينية بدورها، لتعلن إضراباً يشمل جهاز التعليم، وسط مخاوف من الانزلاق نحو مزيدٍ من التوتر.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت مساء أمس، بشكلٍ جزئي من مخيم نور شمس، بعد عدوانٍ شامل استمر ثلاثة أيام، طال البنى التحتيةوشبكات الكهرباء والمياه والاتصال والانترنت، وتدمير لممتلكات المواطنين، وما تبعه من قتل بدم بارد للشبان بعد محاصرتهم واحتجازجثامينهم، وتصفيتهم في ساحات المخيم، من دون السماح لمركبات الإسعاف بنقلهم للمستشفى.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنّ العملية في نور شمس، أدّت إلى سقوط 7 جرحى للقوات الإسرائيلية، بينهم إصابتان متوسطتان، على حدّزعمه.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن، في وقتٍ سابق أمس، ارتفاع عدد شهداء المخيم جراء العدوان الإسرائيلي عليه إلى 14 شهيداً،في حصيلة غير نهائية.

ودانت الفصائل الفلسطينية عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس، ودعت إلى النفير العام ردّاً على مجزرة الاحتلال، والالتزام بالإضرابالعام.