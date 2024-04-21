تشييع جثمان الشهيد الطفل قيس نصر الله في طولكرم

فلسطين اليوم

شيعت جماهير طولكرم، اليوم الأحد، جثمان الطفل قيس فتحي إبراهيم نصر الله (16 عاما)، الذي استشهد مساء الجمعة برصاص قناص الاحتلال خلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، حيث عرج المشيعون إلى منزل ذوي الطفل في الحي الشمالي بالمدينة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد السلام في مخيم طولكرم، وموراته في ثرى المقبرة الغربية بطولكرم.

والشهيد نصر الله من ضمن قائمة الشهداء الـ14 الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم نور شمس والذي استمر أكثر من 50 ساعة، عاث فيها دمارا وتخريبا شاملا لكل شيء في المخيم.

واستشهد نصر الله خلال تواجده في محيط دوار اليونس شمال المدينة قرب منزله، حيث كان يلهو على دراجة لحظة مرور آليات الاحتلال في المكان والتي شرعت بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين، فأصيب برصاصة في الرأس، ليرتقي شهيدا.