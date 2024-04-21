السيد خامنئي: قواتنا المسلحة تثبت قوة إرادة شعبنا على الساحة الدولية

فلسطين اليوم

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، اليوم الأحد، أنّ القوات المسلحة الإيرانية قدّمت صورة جيدة لقدراتهاوإمكانياتها أمام العالم، وأثبتت قوة إرادة الشعب الإيراني على الساحة الدولية.

وفي لقاء مع قادة القوات المسلحة في إيران، قال السيد خامنئي، إنّ "الإنجازات الأخيرة للقوات المسلحة، خلقت شعوراً بالمجد والعظمة تجاهإيران الإسلامية في أعين العالم والمراقبين الدوليين".

كما أضاف أنّ "عدد الصواريخ التي أُطلقت أو أصابت هدفها موضوع ثانوي فرعي، والأهم هو إثبات قدرة إرادة الشعب وقواتنا المسلحةدولياً".

وأشار إلى أنّ "كل حدث له تكلفة ومكاسب، والمهم خفض التكلفة وزيادة المكاسب بحنكة"، مؤكداً أنّ "هذا ما فعلته القوات المسلحة فيالتطورات الأخيرة".

ولفت السيد خامنئي إلى أنّ "قواتنا المسلحة جيشاً وحرساً وشرطة، تعمل دائماً على مواجهة الأعداء، وهذا يجب ألا يتوقف حتى للحظة لأنّالتوقف هو تراجع".

كذلك، أكد ضرورة "مواصلة العمل على تطوير الأسلحة والتكتيكات بالتزامن مع رصد أساليب الأعداء".