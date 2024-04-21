جيش الاحتلال يقتحم منزل الشهيدين جبارين شرق سعير

فلسطين اليوم

اقتحم جيش الاحتلال ظهر اليوم الأحد، منزل عائلتي الشهيدين محمد ماجد موسى جبارين (19 عاماً)، وموسى محمود موسى جبارين (18 عاماً)، في قرية واد الريم شرق بلدة سعير.

وذكرت مصادر محلية وصحفية، أن جيش الاحتلال قام بتفتيش منزلي الشهيدين، وتهديد عائلتيهما ومنعهم من رفع العلم الفلسطيني، أو إقامة بيت عزاء للشهيدين.

وكان الشهيدان جبارين قد استشهدا صباح اليوم، خلال عملية تبادل لاطلق النار بين أحد الشهيدين وجنود الاحتلال المتمركزين على مفرق بيت عينيون شمال شرق الخليل.