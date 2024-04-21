شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ198 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات.

وصباح اليوم الأحد، تجددت الغارات الجوية "الإسرائيلية" على منطقة شمال مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة. تزامنًا مع قصف جوي عنيف قرب محطة الكهرباء شمال النصيرات.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بعدة قذائف. وشنّ طيران الاحتلال غارة جديدة على بلدة المغراقة، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 13؛ بينهم 6 أطفال.

واستهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم، منطقة بالقرب من مفترق السنافور شرق مدينة غزة وأخرى على المناطق الغربية من غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأتان جراء غارات الاحتلال استهدفت منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين بينهم 4 أطفال، وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع جورج شرق رفح.

ومع الساعة الأولى لليوم الأحد، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بانتشال طفلة جريحة من بين الركام بعد قصف منزل عائلة عبد العال بشارع جورج بحي الجنينة شرق رفح، حيث كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت منزل عائلة "عبد العال" ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في أرض زراعية بخربة العدس شرق رفح، بعد قصفها بصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة.