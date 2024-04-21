المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مبنىً لجنود الاحتلال في مستوطنة "شوميرا"

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مجاهديها مبنى يستخدمه ‏جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "شوميرا" بالأسلحة المناسبة.

وقالت المقاومة إنّ عملياتها تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

وأمس، أعلنت المقاومة، استهدافها مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة"، وآخرَين في مستوطنة "شلومي"، بالأسلحة الملائمة.

كذلك، استهدفت المقاومة آليةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "هامر"، في مستوطنة "نطوعة"، وذلك باستخدام صاروخ موجّه. وأكدت تحقيق إصابة مباشرة، أدت إلى تدمير الآلية.‏

ودمّر حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع "حانيتا" الإسرائيلي، بعد استهدافها بالأسلحة الملائمة.

كما استهدف، بقذائف المدفعية، موقع ‏"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيطه، بينما استهدف انتشاراً آخر، شرقي مستوطنة "إيفن مناحم"، بالأسلحة الصاروخية.‏

إلى جانب ذلك، أصابت التجهيزات ‏التجسسية في موقع "الراهب" إصابةً مباشرةً، في إثر استهدافها بالأسلحة الملائمة.

وأكّد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، يوم أمس السبت، أنّ المقاومة سترد على "إسرائيل" إذا اعتدت على لبنان، مشيراً إلى أنّ حزب الله " لا يريد حرباً كبرى، لكنّه لن يقبل أن يتجاوز الإسرائيلي حدود المواجهة".

وقال الشيخ قاسم إنّ المقاومة "ستوسّع رقعة المواجهة إذا توسّعت إسرائيل" فيها، لافتاً إلى أنّ المواجهة "عند الحدود اللبنانية الفلسطينية"، ومضيفاً أنّ "لها ضوابط وقواعد".

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله أنّ قرار المقاومة هو "مساندة غزة"، وأنّ هذه المساندة "تؤدي غرضها".