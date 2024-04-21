شهيدان برصاص الاحتلال شمال شرق الخليل

فلسطين اليوم

استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مفترق قرية بيت عنون شمال شرق الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب شابين على مفترق بيت عنون، ما أدى إلى اصابتهما بشكل مباشر، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول اليهما.

وأكدت مصادر أمنية، أن الشابين استشهدا متأثرين بجروحهما، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانيهما.

ووثق شهود عيان لحظة إعدام قوات الاحتلال من مسافة صفر أحد الشبان، وأظهرت الصور أن الشاب كان محتجزا على الحاجز العسكري المقام في تلك المنطقة، قبل أن يقوم جنود الاحتلال بالاقتراب منه وإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة قرية بيت عنون، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، ودهمت عددا منها وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.