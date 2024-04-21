قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر الأحد، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة واعتقلت الشاب صلاح الدين الخراز بعد اقتحام منزله بحي خلة العامود.

كما دهمت منزل المواطن عرسان عزيز اشتية في منطقة الحبايل "السهل" بقرية سالم شرق نابلس وقامت بتفتيش منزله، وتخريب محتوياته.

واقتحم الاحتلال قرية دوما جنوب نابلس، ودهمت منازل واعتقلت عددا من المواطنين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني في القرية.

وفي مدينة رام الله، اقتحمت قوة عسكرية حي الإرسال وداهمت بناية سكنية، كما اقتحم الاحتلال قرية بيت سيرا جنوب غرب المدينة أكثر من مرة خلال ساعات الفجر وصباح اليوم، بعد قيام مقاومين بإطلاق النار صوب الجنود في محيط القرية.

واعتقل الاحتلال الأسير المحرر حمزة داود عساكرة من مدينة بيت لحم جنوب الضفة.

وشهدت بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقال الشاب عميد زهير أبوعياش بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما جرى اعتقال الشاب عبد الله ياسين المسالمة بعد اقتحام منزله في دورا جنوب المدينة.

واعتقل الاحتلال الشاب رفيق أحمد بشارات على حاجز الحمرا قرب أريحا.