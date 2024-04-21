إضراب شامل بالضفة تنديدا بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

فلسطين اليوم

دعت القوى الوطنية والإسلامية، إلى الإضراب الشامل، يوم الأحد، في عموم الضفة الغربية ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق مخيم نور شمس بطولكرم وفي قطاع غزة.

وأعلنت حركة فتح يوم الأحد الإضراب الشامل وتصعيد المواجهة مع الاحتلال "غضباً لدماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة".

ودعت فتح في بيان، الشعب الفلسطيني للوحدة والتضامن والنفير إسناداً لأهلنا في طولكرم الإباء وغزة العزة.

من جهتها، دعت حركة حماس شعبنا الفلسطيني إلى الالتزام بالإضراب العام الأحد وتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في عموم الضفة والقدس.

كما أعلن اتحاد المعلمين غدًا الإضراب العام وتعطيل المدارس في عموم مدن الضفة.

ويأتي الإضراب الشامل غدًا تنديدًا بمجزرة الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم والتي أسفرت عن استشهاد 14 مواطنًا، وتنديدًا بمجازره المستمرة في قطاع غزة.