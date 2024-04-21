عرين الأسود تعلن النفير العام لمواجهة الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت مجموعات "عرين الأسود" يوم الأحد، النفير العام منذ اليوم في كل مدينة وقرية ونقطة تماس لمواجهة الاحتلال.

واقسمت "عرين الأسود"، في بلاغ عسكري ألا تترك البندقية حتى آخر مقاتل فيها.

وأضافت كنا آثرنا وقررنا منذ أكثر من خمسة أشهر أن نلتزم الصمت أمام عظمة المقاومة في غزة ولكن بنادقنا لم تصمت ونفذنا عشرات عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية دون إعلان.

وزفت العرين شهداء طولكرم الأبطال الذين ارتقوا مقبلين غير مدبرين في معركة الشرف والعزة معركة نور شمس.

وأكدت عرين الأسود أن"واهمٌ من يظن أن المقاومة في الضفة الغربية ستنتهي وواهم من خطط واجتمع وتآمر وتواصل وهدد ونفذ وتوعد لإنهاء مجموعات عرين الأسود، إذ ما زدنا ذلك إلا قوة وثباتا عددا وعدّة، ولكنا حرمناه ومن والاه من معرفة أي شيء عنا".

ودعت عرين الاسود "أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل والشتات وفي كل مكان إلى الخروج والتكبير من على أسطح المنازل وفي أي ميدان في تمام الساعة 03:50 من فجر اليوم لنُسمع العدو أن شعبنا حي وأن كبارنا وصغارنا مع المقاومة ومع الشهداء ولا ينحاز إلا لحملة البنادق"

وعلى مدار الأشهرالماضية تصدر اسم جماعة "عرين الأسود" المقاومة في مدينة نابلس بالضفة الغربية عناوين الأخبار في وسائل الإعلام العربية بعد أن أقضت بهجماتها مضاجع دوائر صنع القرار الإسرائيلي أمنيا وسياسيا