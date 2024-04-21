14 شهيدًا في مخيم نورشمس بطولكرم بعد عدوان استمر 50 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، وصول 13 شهيدًا من مخيم نور شمس بطولكرم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ما يرفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم، منذ أول أمس الخميس إلى 14 شهيدًا.

وتمكنت سيارات الاسعاف من الدخول إلى المخيم لانتشال الشهداء عقب انسحاب جزئي لآليات الاحتلال منه.

وأفاد الارتباط العسكري الفلسطيني بإبلاغه من الجانب "الإسرائيلي" باستشهاد واحتجاز جثامين كل من: علاء يوسف عبد الرحيم (35 عامًا) ، وجعفر سليم خالد اعمر(20 عامًا)، وأحمد حسام محمد شحادة (20 عامًا)، وعمر صالح نايف أبو الرب(24 عامًا)، وعلي محمد علي عبد الله (25 عامًا)، دون أي معلومات عن ظروف استشهادهم.

وفي اليوم الأول للعملية استشهد الطفل قيس فتحي نصر الله (15 عامًا) الذي تم نقله أمس الى المستشفى، والشهيد سليم فيصل غنام (30 عاما).

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأنّ طواقمها حاولت الوصول إلى إصابات بعد ورود بلاغات في منطقة "المسلخ" بمخيم نور شمس، بيد أنّ قوات الاحتلال منعتهم ولاحقتهم وطلبت منهم مغادرة المكان.

وأطلقت قوات الاحتلال النار نحو مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر بعد محاولة طاقمها سحب جثمان أحد الشهداء من أحد أطراف المخيم، وتواصل إطلاق النار على كل ما يتحرك في شورع وأزقة المخيم.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم نورشمس بعد ثلاثة أيام من اقتحامها، مخلفة دمارًا كبيرًا في منازل المواطنين والبنية التحتية للمخيم.

كما دهمت قوات الاحتلال خلال عمليتها العسكرية العشرات من منازل المواطنين وأدخلت الكلاب البوليسية عليها، وقامت بتفتيشها وتخريبها.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان، واعتدت عليهم بالضرب، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية، بالإضافة إلى تفجير عدد من المنازل بقذائف موجهة "انيرجا".

وأدى تجريف الاحتلال لانقطاع الكهرباء والمياه وشبكات الاتصال والانترنت عن المخيم في حملة عسكرية وصفت بالأعنف والأسوأ منذ أشهر.