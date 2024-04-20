المستوطنات تحت نيران المقاومة.. وتواصل استهداف تجمعات العدو

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية، عبر مختلف أجنحتها العسكرية، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقصف مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد مراسل فلسطين اليوم بوقوع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مناطق المُغراقة والزهراء، شمالي المحافظة الوسطى في القطاع.

ودوّت صفّارات الإنذار في تجمّع "كيسوفيم" الاستيطاني في منطقة غلاف غزة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته، في محور التقدم "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق تجهيز رشقة صاروخية وإطلاقها نحو المستوطنات والحشود العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

في غضون ذلك، نشر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد توثّق استهدافها جرافةً عسكريةً إسرائيليةً من طراز "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، شرقي دير البلح، وسط القطاع.