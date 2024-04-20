لبنان: حزب الله يستهدف مبانيَ يستخدمها جنود الاحتلال في "المطلة" و"شلومي"

الساعة 09:00 م|20 ابريل 2024

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، السبت، استهدافها مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة"، وآخرَين في مستوطنة "شلومي"، بالأسلحة الملائمة.

وجاء هذان الاستهدافان رداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وكان آخرها الاعتداء على بلدات عيتا الشعب ‌‏وكفركلا والجبين.

ودمّر حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع "حانيتا" الإسرائيلي، بعد استهدافها بالأسلحة الملائمة.

كما استهدف، بقذائف المدفعية، موقع ‏"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيطه، بينما استهدف انتشاراً آخر، شرقي مستوطنة "إيفن مناحم"، بالأسلحة الصاروخية.‏

إلى جانب ذلك، أصابت المقاومة الإسلامية في لبنان التجهيزات ‏التجسسية في موقع "الراهب" إصابةً مباشرةً، في إثر استهدافها بالأسلحة الملائمة.