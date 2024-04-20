الاحتلال يعتقل 30 مواطنا نصفهم من طولكرم والحصيلة تبلغ 8340 معتقلا

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت يوم أمس واليوم السبت، 30 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم ثلاث سيدات من القدس، أفرج عنهن لاحقا، نصفهم من مخيم نور شمس شرق طولكرم".

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، الذي يتعرض لعدوان شامل، وعمليات اعتقال طالت 15 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وجرحى حتى اللحظة، جراء استمرار العملية العسكرية في المخيم منذ يومين، حيث لم يتسنَّ لنا التأكّد من أعداد المعتقلين كافة.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر قد ارتفعت إلى نحو 8340، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ونوه إلى أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، موضحا أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.