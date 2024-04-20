"الاعلام الحكومي": الاحتلال يتعمد تأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة

فلسطين اليوم

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل ثوابتة: إن أكثر من 72% من شهداء العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال.

وأضاف ثوابتة في تصريح صحفي إن القطاع الصحي في القطاع منهار بشكل كامل بسبب العدوان، لافتا إلى أن الاحتلال حوّل مجمع الشفاء الطبي في غزة إلى مقابر جماعية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمد حرق المستشفيات في محافظات غزة والشمال، حيث حوّلت مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى مركز تحقيق وتعذيب للطواقم الطبية.

كما أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 300 من الطواقم الطبية، مؤكدا أنه يتعمد تأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي بأن الاحتلال دمر شبكات المياه والصرف الصحي في معظم مناطق القطاع، فيما جميع معابر قطاع غزة مغلقة، وليس هناك دخول للمساعدات.

وطالب ثوابتة مصر بفتح المعبر بشكل كامل ومستمر لخروج المرضى والمصابين للعلاج، مشيرا إلى أن هناك 7 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض.