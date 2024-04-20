3 شهداء في غارة على جنوب لبنان والمقاومة تستهدف مواقع للاحتلال

فلسطين اليوم

أفاد الدفاع المدني اللبناني، بسقوط 3 شهداء و2 من الجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة الجبين جنوب لبنان.

كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارة أخرى استهدفت بلدة الضهيرة الجنوبية.

بدورها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أن مجاهديها استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

كما استهدفت بعد ظهر اليوم السبت انتشارًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصاروخية.‏

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة، بأنها استهدفت موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وانتشار جنود العدو في محيطه بقذائف المدفعية.

وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت صباح اليوم أن مجاهديها استهدفوا انتشارًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.

في حين تحدثت مصادر صحفية عن أن الانذار دون في مناطق الجليل الأعلى شمال الأراضي الفلسطينية خشية تسلل طائرة مسيرة.

بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع أضرار في الممتلكات الزراعية في افن مناحم عقب سقوط عدد من الصواريخ.