"جيش" الاحتلال يقرّ بإصابة 8 جنود خلال تصدي المقاومين لاقتحامه مخيم نور شمس

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 8 جنود في صفوفه، منذ بدء العدوان الأخير على مخيم نور شمس في طولكرم، شمالي غربي الضفة الغربية، منذ الجمعة.

وتحدّث "الجيش" الإسرائيلي عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال عدوانه المستمر منذ أكثر من 40 ساعةً على المخيم.

وفي وقت سابق، استهدف المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال عند مدخل مخيم طولكرم، بعبوة ناسفة محلية الصنع، ما أجبر "جيش" الاحتلال على استقدام تعزيزات عسكرية جديدة في اتجاه مخيم نور شمس.

وأكّدت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أنّها تواصل التصدي لاقتحام قوات الاحتلال، حيث استهدفتها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وليل الجمعة، ردّت كتيبة جنين في سرايا القدس على اغتيال الاحتلال القائد محمد جابر، "أبا شجاع"، حيث استهدفت معسكر "سالم" الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت في بيانها.