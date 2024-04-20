"بوليتيكو": الولايات المتحدة توسلت "إسرائيل" ألا تنفذ هجوماً ضد إيران

فلسطين اليوم

كشف موقع "بوليتيكو" الأميركي، اليوم الجمعة، أنّ الولايات المتحدة الأميركية توسلت "إسرائيل" ألا تنفّذ هجوماً ضد إيران.

وقال، نقلاً عن مسؤول أميركي، إنّ "لا أحد من البنتاغون إلى هيئة الأركان المشتركة والـ CIA يعتقد بأنّ الهجوم على إيران أمرٌ جيد".

ولفت "بوليتيكو" إلى أنّ "إسرائيل" تلعب لعبة خطيرة، محذراً من أنّ "الرئيس الأميركي، جو بايدن، يضعنا (واشنطن) في مرمى النيران".

واليوم، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أنّ البيت الأبيض ليس لديه "تعليق" على التقارير عن هجمات إسرائيلية فيإيران، الليلة الماضية.

وقبل أيام، قال مسؤول أميركي كبير لموقع "أكسيوس" الأميركي إنّ "هجومًا صغيرًا" تشنّه "إسرائيل" على إيران، سيؤدي على الأرجح إلىردٍ إيراني، لكن إدارة بايدن تأمل في أن يكون محدوداً أكثر من الهجوم الإيراني يوم السبت الماضي، وأن يجعل من الممكن إنهاء تبادلالضربات بين الطرفين.

بدورها، أكّدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ مسؤوليت أميركيين أقرّوا بأنهم أخطأوا بشدة في تقدير عواقب استهداف قائد فيلقالقدس في سوريا ولبنان، العميد محمد رضا زاهدي، وحجم الرد الإيراني المتوقّع عليها.