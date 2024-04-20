فلسطين اليوم

افتتحت "مؤسسة دار النمر" في الخامس عشر من نيسان الحالي، معرضاً فنياً للصحفية الفلسطينية، شذا حنايشة، تحت عنوان: "جنين - الأرض غير المحروقة"، وتضمن المعرض الذي سيستمر حتى ٢٥ أيار، صوراً من عملها الصحافي الميداني، ترصد من خلاله آثار التوغلاتالصهيونية الإجرامية، بين أعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، في مدينة جنين ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة المحتلة.

وفي هذا السياق، تحدثت حنايشة، لـ"وكالة القدس للأنباء"، قائلة: "لقد ‏كبرت وترعرعت في جنين، شهدت هناك الموت والحياة، الحزن العميقوالضحكات العالية، تجولت في زقاق المخيم واستكشفت ربوع القرية، وركضت في شوارع المدينة.. في جنين فقدت شيرين وكدت أقتل.. وفيجنين رأيت الحياة التي تبعث من الرماد".

وأضافت: "يستعرض هذا المعرض أعمالي الصحفية التي تصور آثار التوغلات "الإسرائيلية" بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٤ في جنين والمخيمات شمالالضفة، وتحديداً مخيم جنين، ومخيم طولكرم، ومخيم نور شمس"، مبينة أن "المعرض يصور تناقضاً صارخاً، يظهر الدمار والموت والألم إلىجانب الصمود والقوة التي تظهر على وجوه الناس، مما يعكس الحب والتصميم والروح التي لا تتزعزع حتى في مواجهة تحديات الاحتلال".

صور تعزز عمل المقاومة

وأوضحت أن "المعرض تضمن ما يقارب ال ٦٠ صورة من تغطيتي منذ عام ٢٠٢١ حتى هذه اللحظة، في مخيمات جنين، حيث يجمع صوراًمن الحياة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون في هذه المناطق تحت الاحتلال، وفيها صور جميلة وصور حزينة وأليمة، وصور تعزز المقاومة"،لافتة إلى أنها "اخترت هذا التوقيت للمعرض، لنسف فكرة الاحتلال الذي يتحدث عن أنه بسبب ٧ أكتوبر أصبح ينكل بالفلسطينيين،والحقيقة أن الاحتلال منذ احتلاله للأرض وهو يقمع بهم، وهناك جزء من المعرض يتحدث عن كيف يعيش الفلسطيني كل هذه الأمور من قبل٧ أكتوبر، حتى اللحظة، وسنرى في هذا التوقيت، صوراً مكررة ومشاهد هي فعلياً غير قابلة للتمييز إن كانت قبل أو بعد ٧ أكتوبر".





وأكدت أن "الضفة تعيش حالة الحرب الصامتة، التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه على الضفة المحتلة، فمن الضروري التركيز عليها في ظلالهجمات المتكررة، وفي ظل أن التغطية الإعلامية مركزة حالياً على حرب غزة لأهمية حجمها ودمارها، لذلك كان من واجبي تعريف الناسماذا يحصل في الضفة من حرب صامتة، وقتل للفلسطينيين، وقمع وتدمير وعقاب جماعي".

صور للمعاناة اليومية

وأشارت إلى أن "المعرض ضم صوراً متنوعة من المخيمات، للأطفال والنساء، مقاومين وشهداء، وعائلات شهداء، صور للمخيم والشوارع بعدالتدمير، صور للمعاناة اليومية مثل خروج الفلسطيني من منزله بسبب تدمير البنية التحية التي يقوم بها جيش الاحتلال في كل مرة يقتحمبها مخيمات الضفة، بالإضافة إلى عرض صور تبعث الأمل، فالمعرض صورة وحكاية، فكل صورة لها قصة، فمثلاً ترى صورة قاسية، لكنعند قراءة قصتها تعرف أنها تبعث الأمل والروح جميلة، وأنا كصحافية كان من واجبي نقل جزء من قصص الناس اليومية التي تعاملت معهاوهذا هو عملي".

يعود تاريخ مدينة جنين إلى عصور قديمة، وهي واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، تقع في الضفة المحتلة، وسميت سابقًامدينة الجنان لطبيعتها الجميلة الخضراء. وتتكون محافظة جنين من مدينة جنين (المركز)، ومخيم جنين، ومجموعة من القرى والبلدات، وعُرفتالمدينة بمقاومتها للاحتلال "الإسرائيلي"، لا سيما مخيمها، الذي أضحى رمزاً للصمود والمقاومة. ويتعرض لعمليات عسكرية مستمرة فيمحاولة للقضاء على المقاومة فيه.

يذكر أن شذا حنايشة، هي صحفية فلسطينية تنحدر من قباطية بالقرب من مدينة جنين في الضفة المحتلة. تتمتع بخبرة كصحفية ميدانيةومراسلة لمختلف المواقع الإخبارية ومحطات التلفزيون، وهي تغطي المنطقة منذ عام ٢٠١٥، مع التركيز على غارات قوات الاحتلال"الإسرائيلي" في جنين وأجزاء أخرى من الضفة المحتلة.

في أيار ٢٠٢٢، أثناء قيامها بدورها كمراسلة لموقع الترا فلسطين، نجت من إطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد مراسلة "الجزيرة"، شيرينأبو عاقلة بشكل مأساوي.