لجنة حماية الصحافيين: الحرب على غزة أخطر صراع للصحافيين منذ عام 1992

فلسطين اليوم

أكدت لجنة حماية الصحافيين، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعدّ "أخطر صراع بالنسبة إلى الصحافيين منذ بدءالاحتفاظ بالسجلات عام 1992".

ويستهدف الاحتلال في عدوانه الصحافيين الفلسطينيين وأماكن وجودهم ومقار القنوات الإعلامية في القطاع، وفي آخر إحصائية (مطلعالشهر الجري) أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهدعء الصحافيين إلى 140، منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتكب الاحتلال مجزرة بقصف خيام الصحافيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، في 31 آذار/مارس الماضي، واستهدف قبل ذلك موقع فريق ثنلة الميادين في رفع نوبي القطاع مرتكباً مجزرة بحق المدنيين.

ويتعرّض الصحافيون في غزّة للاعتقال أيضاً، حيث سجن الاحتلال عددًا من الأطقم الصحافية من مجمع الشفاء الطبي واقتادهم إلى جهةٍمجهولة بعد التنكيل بهم.