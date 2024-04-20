تشييع جثماني الشهيدين بني جامع وبني فاضل في عقربا

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثماني الشهيدين الرحمن ماهر بني فضل (30 عاماً) ومحمد أشرف بني جامع (21 عاماً) في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع بالمركبات من مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، وتوجه إلى بلدة عقربا، ومن ثم حمل المشيعون جثماني الشهيدين على الأكتاف وتوجهوا بهما إلى منزلي ذويهما لإلقاء نظرة الوداع عليهما.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيدين في ملعب مدرسة عقربا الثانوية، قبل مواراتهما في ثرى مقبرة البلدة.

ومساء أمس الجمعة، سلّمت سلطات الاحتلال جثماني الشهيدين بني فضل وبني جامع بعد أربعة أيام من استشهادهما، ونقلا مباشرة إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

واستشهد "بني فضل" و"بني جامع" في هجوم للمستوطنين على خربة الطويّل شرقي عقربا بتاريخ 16 أبريل/ نيسان الجاري، استهدف مساكن المواطنين ورعاة الأغنام، وشارك فيه 50 مستوطنًا بحماية جنود الاحتلال.