بلدية دير البلح: الاحتلال يدمر أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفادت بلدية دير البلح، اليوم السبت، بتدمير الاحتلال أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة، الموجود في حي صلاح الدين بدير البلح، بعد استهدافه من طائرات الاحتلال أثناء التوغل شرقي تلك المنطقة.

وشددت البلدية، في تصريح، على أن الاحتلال دمر المصنع ضمن استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في القطاع، الذي بدأ بإخراج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة.

وأكدت أن استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق سياسة الاحتلال الرامية لتفريغ القطاع وجعله غير صالح للحياة، واستكمال حلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي تعزز وجود الفلسطينيين على أرضهم.