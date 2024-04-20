تجدّد قصف الاحتلال على عدة بلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

جدد جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، القصف على عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي عيتا الشعب، وكفر كلا، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

وشهدت الليلة الفائتة وحتى فجر اليوم القاء القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية في الجنوب، وصولا إلى مشارف مدينة صور.