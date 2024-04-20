الصحة بغزة: 37 شهيدا و68 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتقاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 34049 شهيدا و76901 إصابة منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي الإحصائي إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 37 شهيدا و68 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الصحة أن عددا كبيرا من الضحايا ما يزال في الطرقات وتحت الركام ولا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصولا إليها بفعل قصف الاحتلال.