197 يوما على العدوان.. والاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ197 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات.

وفجر اليوم، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شاطئ بحر مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. بينما شنّ طيران الاحتلال يشن غارة شرقي المدينة، وسُجلت إصابات جرّاء تلك الغارات بينها أطفال.

وشنّ الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال، عدة غارات جوية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي استهدف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال غزة، واستهدفت جنوب حي الزيتون شرقي المدينة، ومناطق في مدينة غزة.

وأُعلن، الليلة الماضية عن استشهاد الطفل عبد الرحمن أبو غولة، متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال منزل عائلته في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، قبل أيام.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة، فجر اليوم السبت، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة –الليلة- بحق عائلة رضوان بحي السلطات غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 9 مواطنين بينهم 6 أطفال ومرأتان جراء قصف منزل عائلة رضوان.

وعرف من الشهداء: نجلاء أحمد عويضة، وشيماء صبحي رضوان، والأطفال حمزة إبراهيم زقوت، لين عبد الفتاح رضوان، وناية عبد الفتاح رضوان، والاء أحمد برهوم، وعامر عبد الفتاح رضوان.

وقال الدفاع المدني في رفح، إن طواقمه ما زالت تحاول انتشال عدد من الشهداء والمفقودين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية لعائلة رضوان قرب الإسكان الأحمر في حي تل السلطان غرب رفح.

وتزامنًا مع ذلك، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.