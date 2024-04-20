الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال في طولكرم تتواصل.. وإصابة شاب في نابلس

فلسطين اليوم

استهدف المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال عند مدخل مخيم طولكرم بعبوة ناسفة محلية الصنع، واضطر "جيش" الاحتلال إلى استقدام تعزيزات عسكرية جديدة في اتجاه مخيم نور شمس.

كذلك، اقتحمت قوات من "جيش" الاحتلال، بلدة بيت ريما شمالي غربي محافظة رام الله والبيرة.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت شاباً (24 عاماً) من بيت فوريك شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية إلى المستشفى، بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في قدمه.

وأصيب الشاب خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة بيت فوريك، وأطلقت النار، وقنابل الصوت والغاز السام في اتجاه الفلسطينيين ومنازلهم.