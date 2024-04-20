واشنطن تدعو سلطات الاحتلال لمنع هجمات المستوطنين بالضفة

فلسطين اليوم

دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطات الاحتلال "لاتخاذ جميع التدابير لمنع هجمات المستوطنين العنيفة بالضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عنها".

وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، الجمعة، أعرب عن قلق واشنطن "العميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة".

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعّد جيش الاحتلال من عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

من جانب آخر، فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27، إن الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

يأتي ذلك، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين مساء الجمعة إلى 7 نتيجة الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة طولكرم ومخيمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر طبية وإعلام حكومي رسمي.