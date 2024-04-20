العراق يحذّر من مخاطر التصعيد في المنطقة وأخذ الأنظار بعيدا عن غزة

فلسطين اليوم

أعرب العراق عن قلقه الشديد إثر الهجوم التخريبي الذي استهدف مدينة أصفهان الإيرانية، محذّراً من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة بشكلٍ عام.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيانها، إنّها "تُعرب عن قلقها الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت أنّها "تُتابع بشكلٍ مستمر التوتر في المنطقة وتحذر من مخاطر التصعيد العسكري الذي بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكلٍ عام".

وأكّدت الوزارة أنّ "هذا التصعيد يجب أن لا يصرف الانتباه عن ما يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة"، مجدّدةً دعوتها إلى المجتمع الدولي للقيام بواجباته والعمل على وقف هذه المعاناة فوراً.

كذلك، علّقت الخارجية العراقية على فشل مجلس الأمن الدولي بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، معربةً عن أسفها لفشل المجلس في تمرير مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكّدت الخارجية العراقية أنّ لفلسطين حقاً تاريخياً في إقامة دولتها، وحرمانها يمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، مما يعرض المنطقة لخطر عدم الاستقرار الدائم، وينذر بعواقب مدمرة، خصوصاً في ظل استمرار الحرب ضد غزة وفشل الجهود الدولية في إنهاء الأزمة.