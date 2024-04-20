المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً في "إيلات".. وتستهدف قاعدة جوية للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيانين منفصلين، تنفيذ مجاهديها عمليتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باستخدام الطائرات المُسيّرة، ضربوا من خلال إحداها هدفاً إسرائيلياً حيوياً في "إيلات"، كما استهدفوا في عمليةٍ سابقة قاعدة "عوبدا" الإسرائيلية الجوية.

وتبنّت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيانٍ مقتضب، استهداف مجاهديها، فجر اليوم السبت، بواسطة الطيران المُسيّر، هدفاً حيوياً في "إيلات"، مُضيفةً أنّ العملية جاءت "رداً على انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب نشرته ليل الجمعة، إنّ مجاهديها استهدفوا "الاثنين الموافق 15 نيسان/أبريل 2024، قاعدة عوبدا الجوية التابعة للكيان الصهيوني في أراضينا المحتلة، بالطيران المُسيّر"، مؤكّدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وأكّدت المقاومة أنّ العمليتين تأتيان استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وبعد نشرها البيان الذي تبنّت فيه عملية استهداف القاعدة الجوية، بثّت المقاومة الإسلامية مشاهد لإطلاقها طائراتٍ مُسيّرة نحو القاعدة الجوية الإسرائيلية "عوبدا"، والمُقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.