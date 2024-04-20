كتيبة جنين في سرايا القدس تستهدف معسكر سالم ردا على اغتيال القائد محمد جابر

فلسطين اليوم

استهدفت سرايا القدس - كتيبة جنين معسكر "سالم" الإسرائيلي ردا على اغتيال الاحتلال القائد محمد جابر، "أبا شجاع"، بحسب ما أعلنت في بيان مقتضب.

واستشهد جابر، قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خلال اشتباكات عنيفة مع الاحتلال، بعد محاصرة مخيم نور شمس في طولكرم، شمالي غربي الضفة الغربية، لأكثر من 18 ساعةً.

بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين على الأقل من المخيم، بينما وردت أنباء عن ارتقاء عدد من الشهداء بعد إصابتهم برصاص الاحتلال.

وفي إثر ذلك، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم حالة الحداد العام والإضراب الشامل.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم - أنّ مجاهديها يخوضون عمليات تصدٍّ ومواجهاتٍ واسعةً على كل المحاور، محققين إصاباتٍ في صفوف قوات الاحتلال.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم - خوضها اشتباكاتٍ ضاريةً مع الجنود الإسرائيليين في عدة محاور داخل المخيم، عبر الأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في صفوفهم.

من جهته، أقر جيش الاحتلال بإصابة ضابط من الاحتياط، إلى جانب 3 جنود آخرين، بنيران المقاومين الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال مخيم نور شمس.

وتسبّب الاقتحام بدمار كبير جداً في نور شمس، كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، إذ تعمّدت جرافات الاحتلال هدم المحال التجارية في ساحة المخيم.