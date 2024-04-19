سرايا القدس تقصف سديروت والقبة الحديدة تفشل باعتراضها

فلسطين اليوم

أعلنت "سرايا القدس"، في بلاغ، عن قصفها سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

ولفتت إى أن ذلك بأتي "رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني

ودوت صفارات الإنذار في سديروت وبلدات عدة بغلاف غزة، وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أُطلق من غزة باتجاه سديروت، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أخرى أن القبة الحديدة فشلت بالتصدي لجميع الصواريخ التي أطلقت نحو سديروت حيث سقطت بعض الصواريخ دون التصدي لها.