قائد عسكري سابق في "جيش" الاحتلال: منذ نصف سنة ونحن نفشل استراتيجياً

فلسطين اليوم

أكّد قائد فيلق الشمال السابق في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، نوعام تيفون، الجمعة، أنّ "إسرائيل" فشلت استراتيجياً بعد نصف سنة من الحرب.

وقال تيفون في تصريحاتٍ لوسائل إعلام إسرائيلية إنّهم منذ نصف سنة "في حرب أديرت بشكلٍ سيء جداً في غزة ولبنان"، واصفاً ما يحصل بأنّه فشل استراتيجي ذريع.

ورأى أنّه ينبغي القول صراحةً أنّ "الجيش" الإسرائيلي صغير على المهمات الأمنية لـ "إسرائيل"، وأنّ "الجيش" ينقصه على الأقل 3 فرق من أجل إدارة حرب متزامنة.

وتحدّث عن "حالة من الخشية والذعر" تسود مستوطنات الشمال، القريبة من الحدود اللبنانية، بحيث أصبحت الجليل خالية من المستوطنين وتشبه "منطقة أشباح"، وذلك في ظل تصاعد وتيرة المواجهة مع حزب الله.

كذلك، أكّد أنّ "كل من هو مسؤول عن إخفاق 7 أكتوبر يجب أن يذهب إلى المنزل، وفي الطليعة نتنياهو"، مشدّداً على أنّ "الجيش" الإسرائيلي حالياً "يحارب دون أهداف".

هذا ورأى قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق، أليعازر ماروم، أنّه في السنوات التي سبقت الحرب، لم يستعدّ "الجيش" الإسرائيل بشكلٍ جيد لتهديد هجمات طائرات حزب الله المُسيرة، وهذا التهديد لا يوجد له رد جيد"، قائلاً: "من حين لآخر نتلق ضربات (هجمات من طائرات مسيرة)، وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هجوم كهذا".