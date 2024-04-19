إعلام إسرائيلي: صمت نتنياهو يعكس الصداع الاستراتيجي والسياسي الذي سببه له الردّ الإيراني

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ الصمت شبه الكامل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع يعكس "الصداع الاستراتيجي والسياسي الذي سببته له الضربة الإيرانية".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ "نتنياهو الذي صنع حياته المهنية من الحديث عن التهديد الإيراني لم يكن لديه ما يقوله عن الرد الإيراني الفعلي على إسرائيل".

وأضافت أنّ "خمسة أيام من الجدل في مجلس وزراء الحرب، والتسريبات، والإحاطات المضادة وحتى الإحاطات الحاخامية" قد أسفرت عن "هجوم محدود ومحسوب" لا تتحمل "إسرائيل" مسؤوليته، وقد حرص الإيرانيون على التقليل من شأنه.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "النظام الإيراني غيّر سياسته، واختار الهجوم المباشر، وهذا الأمر فاجأ نتنياهو ومجتمع الاستخبارات، فلم تكن استراتيجيته، التي استمرت 40 عاماً، جاهزة لمثل الرد الإيراني".