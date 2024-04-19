المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال وتجهيزاته التجسسية وتجمعات لجنوده
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - الجمعة،استهداف التجهيزات التجسسيّة في موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة، مؤكدة أنّ الأسلحة أصابت التجهيزات التجسسيّة في موقع "الرادار" إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.
كذلك، أعلنت المقاومة أنه وبعد "رصد دقيق وترقب لقوات العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة، وتجمع الجنود حولها عند الساعة 18:50 من عصر اليوم الجمعة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح".
وفي عمليتين أخريين، استهدفت المقاومة تجمعين لجنود الاحتلال في موقع "بيّاض بليدا"، ومحيط موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة، مستخدمة في الأولى قذائف مدفعيّة، وفي الثانية أسلحة صاروخية، ومحققةً في كلتا العمليتين، إصابة مباشرة.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع "الراهب" بقذائف المدفعية.