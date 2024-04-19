المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال وتجهيزاته التجسسية وتجمعات لجنوده

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - الجمعة،استهداف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة، مؤكدة أنّ الأسلحة أصابت التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع "الرادار" إصابة مباشرة ‏ما أدّى إلى تدميرها. ‏

كذلك، أعلنت المقاومة أنه وبعد "رصد دقيق ‏وترقب لقوات العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة، وتجمع الجنود حولها عند الساعة 18:50 من عصر اليوم الجمعة، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح".

وفي عمليتين أخريين، استهدفت المقاومة تجمعين لجنود ‏الاحتلال في موقع "بيّاض بليدا"، ومحيط موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة، مستخدمة في الأولى قذائف مدفعيّة، وفي الثانية أسلحة صاروخية، ومحققةً في كلتا العمليتين، إصابة مباشرة. ‏

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها تجمعاً لجنود ‏الاحتلال في محيط موقع "الراهب" بقذائف المدفعية.