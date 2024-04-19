الاحتلال يسلم جثماني شهيدين من عقربا جنوب نابلس

فلسطين اليوم

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثماني شهيدين من بلدة عقربا جنوب نابلس.

وذكر مراسلنا نقلا عن مصادر طبية، بأن سلطات الاحتلال سلمت جثماني الشهيدين عبد الرحمن ماهر بني فاضل (30 عاما)، ومحمد أشرف بني جامع (21 عاما)، اللذين استشهدا برصاص المستعمرين يوم الاثنين الماضي، في خربة الطويل التابعة لأراضي بلدة عقربا.

وكان عدد من المستعمرين، هاجموا المواطنين أثناء تواجدهم في أرضهم في الخربة، وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، ما أدى لاستشهاد بني فاضل وجامع، حيث منع جيش الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليهما، وتركهما على الأرض ينزفان حتى ارتقيا شهيدين، واحتجز جثمانيهما، قبل أن يقوم بتسليمهما مساء اليوم.