الإعلامي الحكومي: البدء بالعمل بالتوقيت الصيفي من ليلة السبت 20 ابريل

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الجمعة، عن البدء بالعمل بالتوقيت الصيفي ابتداءً من ليلة السبت الموافق 20 أبريل 2024م

وقال المكتب الإعلامي في تصريحٍ وصل وكالة "صفا" :" تقرر العمل بالتوقيت الصيفي في دولة فلسطين ابتداءً من فجر يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024م، وذلك من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة".

ويتم إعادة ضبط التوقيت الصيفي في بداية فصل الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما الرجوع إلى التوقيت العادي (أي التوقيت الشتوي)، فيتم في موسم الخريف.

والهدف من التوقيت الصيفي هو زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع وحتى ذروة الصيف، وتتقلّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.