المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: توقف جميع آبار المياه بشكل كلي منذ أسبوعين

فلسطين اليوم

أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المدينة تعاني من العطش الشديد وكارثة بيئية جديدة تتهدد الفلسطينيين، تتمثل بتوقف جميع آبار المياه بشكل كلي منذ أسبوعين بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة التي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية.

وفي بيان لها أشارت أعلنت عن استمرار وقف ضخ المياه من خط "ميكروت" منذ بداية العدوان وتدمير محطة التحلية بالكامل وأكثر من 40 بئر مياه و120ألف متر طولي من شبكات المياه بالمدينة.

وأوضحت أن "هذه الأزمة بلغت ذروتها حالياً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب والاستهلاك، وهو ما يتطلب من كل الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود وإعادة تزويد المياه للمواطنين بشكل عاجل، وإنقاذهم من حالة العطش الشديد والأزمة الصحية والبيئة التي ستتفاقم جراء انقطاع المياه".