اعتقال نحو مائة متظاهر مؤيّد للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في نيويورك

فلسطين اليوم

اعتقلت الشرطة الأميركيّة نحو مئة طالب مؤيّد للفلسطينيّين كانوا قد بدأوا احتلال مروج جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك بعد يوم على مداخلة لرئيسة الجامعة في الكونغرس، دافعت فيها عن نفسها من اتّهامات بـ"معاداة السامية" في المؤسّسة التعليميّة.

وادّعى رئيس بلديّة نيويورك إريك آدامز، الّذي يتمتّع بسلطة على الشرطة في المدينة أنّ "رجال الشرطة تدخّلوا لضمان سلامة الحرم الجامعيّ والطلّاب والموظّفين، وقاموا بأكثر من 108 عمليّات اعتقال".

واحتجاجًا على الحرب الإباديّة الّتي تشنّها إسرائيل على غزّة، طالب هؤلاء الطلّاب جامعة كولومبيا الّتي لديها برنامج تبادل مع تلّ أبيب، بمقاطعة جميع الأنشطة المرتبطة بإسرائيل.

وكانت رئيسة شفيق طلبت بعد 24 ساعة تقريبًا على نصب الخيام، تدخل الشرطة، معتبرة في رسالة أنّ المنظّمين "انتهكوا قائمة طويلة من القواعد" المتعلّقة بالأمن.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ ابنة النائبة الديموقراطيّة في مجلس النوّاب إلهان عمر من الطلّاب الّذين تمّ اعتقالهم وصدر أمر استدعاء لهم للمثول أمام المحكمة.

ومنذ بداية الإبادة الجماعيّة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة، وراح ضحيّتها أكثر من 34 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، شهدت الجامعات الأميركيّة مظاهرات كبرى، تطالب بوقف إطلاق النار، ومقاطعة المؤسّسات الإسرائيليّة.