"أسبوع فلسطين ولبنان": ندوات وعروض محورها المقاومة

فلسطين اليوم

في سياق حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرّة في غزّة، والحرب على لبنان، تأتي تظاهرة "أسبوع فلسطين ولبنان" التي تُنظّمها "الجامعة اللبنانية الأميركية" في بيروت وجبيل تحت شعار "عقود آجلة محرَّرة"، متضمّنةً عدداً من الفعاليات التي تتوزّع بين الندوات والنقاشات وعروض الأفلام والقراءات الشعرية والنثرية.

التظاهرة، التي انطلقت أوّل أمس وتستمرّ حتى الأربعاء المُقبل، تضمّنت في يومها الأوّل لقاءً مفتوحاً بعنوان "حفظ الذاكرة الجمعية عبر أرشفة الاحتلال" وقراءاتٍ شعرية تحت عنوان "أصوات صامدة"، بينما عُرض في اليوم الثاني فيلم المُخرج اللبناني برهان علوية "كفر قاسم"، الذي صدر عام 1975 وكان من أوائل الأفلام السينمائية التي تناولت نكبة فلسطين.

ويُقام بعد ظُهر اليوم الجمعة لقاء بين طلّاب من الجامعة وآخرين من فلسطين المحتلّة حول موضوع "الحقّ في التعلّم". وتستمرّ الفعاليات بعد غدٍ الأحد بعرض الفيلمين الفلسطينيّين "أحلام المنفى" (2001) لمي مصري و"بونبونة" لراكان مياسي. ويليَ العرضَين نقاشٌ مع المخرجَين.

ويُلقي الباحث وأستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية نديم محسن محاضرة بعنوان "تعرية الكذبة" عند الثانية من بعد ظُهر الاثنين. ويحتضن "نادي الفلسفة" عند الرابعة عصراً لقاءً بعنوان "فلسفة المقاومة من أجل الوجود"، ويُقيم "النادي الثقافي الفلسطيني"، عند السادسة مساءً، لقاءً افتراضياً مع عددٍ من الأسرى الفلسطينيّين حول واقع الحركة الأسيرة في فلسطين.

أمّا يوم الأربعاء، فتُقام فعالية بعنوان "التواصُل مع مخيّم مار الياس"، ومحاضرة بعنوان "تجريد الفلسطينيّين من إنسانيتهم في الإعلام الرسمي الغربي" لـ نورا المصري، وعرضٌ ونقاش للفيلم الوثائقي "احتلال العقل الأميركي" (2016) لـ لوريتا ألبر وجيرمي آرب. ومن الندوات التي يتضمّنها اليوم الأخير: "تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال وأثره على لبنان والمجتمعات العربية" و"الصراعات والجندر والنزوح الداخلي في جنوب لبنان وخارجه".