"القدس الدولية": منظمات متطرفة ترصد 50 ألف شيكل لمن يقدم "القربان" في الأقصى

فلسطين اليوم

كشفت مؤسسة "القدس الدولية"، الجمعة، عن "تحضير المنظمات المتطرفة لرفع حدة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك هذا العام".

وقالت المؤسسة في بيان ، إن "منظمة (عائدون إلى جبل المعبد)، وتحت شعار (النجاح هو التضحية الصحيحة)، أعلنت عن برنامج مكافآت جديد، تصل إلى 50 ألف شيكل (13 ألف دولار أميركي)، لمن يستطيع إدخال القربان إلى الأقصى".

وأوضحت المؤسسة، أنه في في عام 2022، "أعلنت واحدة من المنظمات المتطرفة عن مكافآت مالية لمن يستطيع إدخال القربان إلى الأقصى أو تقديمه بالفعل، وفي عام 2023 أعلنت منظمة (العودة إلى جبل المعبد) عن مضاعفة هذه المكافآت، ليحصل كل مستوطن يعتقل أثناء التحضيرات على 500 شيكل (نحو 140 دولارا)، أما من يتم اعتقاله داخل البلدة القديمة وهو يحمل القربان فسيحصل على 1200 شيكل (نحو 330 دولار أمريكي)، ومن يُعتقل داخل المسجد الأقصى وهو يحمل "نعجة الفصح" يصل تعويضه إلى 2500 شيكل (نحو 690 دولار أمريكي)، فيما تبلغ مكافأة من يذبح القربان داخل المسجد الأقصى 20 ألف شيكل (نحو 5500 دولار أمريكي)".

وأشارت إلى أن المنظمة رفعت مكافآت المستوطنين هذا العام، لتصل إلى "50 ألف شكيل (نحو 13 ألف دولار) لمن يذبح القربان ويقدمه، و200 شكيل (نحو 30 دولارا) لمن يشارك في الذبح، و700 شيكل (نحو 185 دولارا) لمن يحضر مراسم الذبح، و2500 (نحو 660 دولار) لمن ينشر صورة أو فيديو للذبح على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقبل نحو أسبوع، نشرت منظمة "إدارة جبل المعبد"، إعلانا دعوت فيه "أنصارها إلى اقتحام الأقصى لتقديم قرابين (الفصح)، في منتصف الليلة التي تسبق اليوم الأول من العيد، وحدد الإعلان الساعة 10:30 ليلا في 22/4/2024 للتجمع أمام باب المغاربة لاقتحام الأقصى وتقديم القرابين".

ودعت المنظمة، "أنصارها إلى إحضار القرابين الحيوانية برفقتهم"، فيما سبق هذا الإعلان تقديم واحدة من المنظمات المتطرفة طلبا إلى شرطة الاحتلال في 27/3/2024 لتسهيل تقديم "قرابين الفصح" داخل الأقصى، وفقا لمؤسسة "القدس الدولية".

وتحاول أذرع الاحتلال المتطرفة، حشد أنصارها لاقتحامٍ مركزي للمسجد الأقصى، في 23/4/2024، بالتزامن مع اليوم الأول من -عيدهم-، الذي يمتد لسبعة أيام، كما تسعى "منظمات المعبد" إلى جانب محاولة إدخال القرابين الحيوانية، إلى تنفيذ اقتحامات حاشدة للأقصى.