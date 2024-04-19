آلاف المغاربة يتضامنون مع غزة: تظاهرات تعم 54 مدينة

فلسطين اليوم

شارك آلاف المغاربة، اليوم الجمعة، في 107 تظاهرات تضامنية مع غزة، عمت 54 مدينة في مختلف أنحاء البلاد. وتتواصل الفعاليات الشعبية المؤيدة للشعب الفلسطيني والمنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وانطلقت التظاهرات، التي دعت إليها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية)، عقب صلاة الجمعة تحت شعار "تحرير الأسرى في قلب طوفان الأقصى"، في مدن عدة في المملكة من بينها طنجة ومراكش ووجدة وأغادير والقنيطرة ومكناس وبركان والناظور وأولاد تايمة وبرشيد وتازة وجرسيف وأكليم، بينما ينتظر أن تنظم تظاهرات أخرى عقب صلاة المغرب في مدن أخرى.

وندد المشاركون في التظاهرات بمعاناة الأسرى الفلسطينيين وبمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبالتواطؤ الغربي والخذلان العربي وبالتطبيع مع دولة الاحتلال، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ولعملية "طوفان الأقصى".

كما طالب المحتجون في الشعارات التي رددوها والكلمات التي تخللت الاحتجاجات بإسقاط التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مجددين مطالبتهم بالتدخل لوقف الإبادة وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وحمل المتظاهرون المغاربة أعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى وعدداً من صور شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.