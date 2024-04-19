الجهاد: الصمت العربي والدولي هو بمثابة ضوء أخضر لمضي الاحتلال بتنفيذ مخططاته

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وبشدة الصمت العربي والعالمي إزاء الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق أهلنا في الضفة الغربية، التي كان آخرها اقتحام مدينة طولكرم وفرض حصار على مخيم نور شمس، في الضفة المحتلة، ما يؤكد رعاية الحكومة الصهيونية لجرائم المستوطنين الهمجية.

وقالت حركة الجهاد في بيان صحفي إن هذا الصمت المريب هو بمثابة ضوء أخضر للكيان المجرم للمضي في مخططاته المعلنة، وفي مقدمتها طرد شعبنا من أرضه، وفرض سيطرته على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك.

كما دانت الجهاد الاسلامي استمرار السلطة الفلسطينية في سياسة التنسيق الأمني التي ثبت أنها وبال على شعبنا وتأتي على حساب قضيته وأهدافه الوطنية.

واعتبرت الجهاد أن العقوبات الهزيلة التي تفرضها الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على بعض أفراد المستوطنين، والتغاضي عن الوزراء الذين يسلحون المستوطنين ويحرضونهم على ارتكاب الجرائم هي ذر للرماد في العيون؛ فوجود أي مستوطن فوق أي جزء من أرضنا ووطننا هو إرهاب واحتلال.

وختمت الجهاد الإسلامي البيان بالإشادة بصمود أهلنا وشبابنا على امتداد مدن الضفة ومخيماتها وقراها، معربةً عن اعتزازها بشهدائنا وجرحانا الأبطال"، ودعوة أبناء شعبنا في كل مكان إلى الاشتباك بكل ما يتوفر من عزيمة وإرادة مع الاحتلال والمستوطنين وإحباط المخططات الصهيونية فوق أرضنا ووطننا.