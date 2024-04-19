يونيسف: إسرائيل قتلت أكثر من 14 ألف طفل في غزة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة، تجاوز عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 14 ألف طفل، مجددة دعوتها لوقف إطلاق النار.

وقال متحدث يونيسف جيمس إلدر، في منشور على منصة إكس: "تشير التقارير الحالية إلى أن أكثر من 14 ألف فتى وفتاة قتلوا في غزة". وأضاف: "ربما ينبغي أن نقول ذلك ببطء... أربعة عشر ألفاً"، في إشارة إلى ضخامة العدد.

وتابع إلدر: "ربما ينبغي لنا أن نفعل شيئاً، ومن المؤكد أن ذلك الشيء ليس هجوماً عسكرياً في رفح". ودعا المسؤول في المنظمة الدولية إلى "وقف إطلاق النار فوراً" في القطاع.

وكانت المديرة التنفيذية ليونيسف، كاثرين راسل، قد وصفت في تدوينة على منصة إكس الأربعاء ما يقع في غزة بالمرعب، حيث إن "طفلاً واحداً يصاب أو يموت كل 10 دقائق، كل واحد هو بمثابة حياة ونور انطفأ إلى الأبد. يحتاج الأطفال إلى نهاية هذا الكابوس".